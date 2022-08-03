Камера (фильм, 1996) смотреть онлайн
1996, The Chamber
Триллер, Криминал41 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Чикаго, 1996 год. Адвокат Адам Холл берется защищать мужчину, приговоренного к смертной казни за участие в расистском преступлении 1967 года. Ситуация осложняется тем, что обвиняемый – дедушка Адама. Пытаясь спасти родственника от смерти, адвокат погружается в темные тайны своей семьи.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Джеймс
Фоули
- Актёр
Крис
О’Доннелл
- Актёр
Джин
Хэкмен
- Актриса
Фэй
Данауэй
- РПАктёр
Роберт
Проски
- РДАктёр
Рэймонд
Дж. Бэрри
- БДАктёр
Бо
Джексон
- ЛРАктриса
Лела
Рошон
- Актёр
Дэвид
Маршалл Грант
- НПАктёр
Николас
Прайор
- ХПАктёр
Харви
Преснелл
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Сценарист
Фил
Олден Робинсон
- ДГСценарист
Джон
Гришэм
- Продюсер
Джон
Дэвис
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- Продюсер
Рон
Ховард
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ТТХудожница
Трэйси
Тайнен
- ЛФХудожница
Лиза
Фишер
- МУМонтажёр
Марк
Уорнер
- ИБОператор
Иэн
Бейкер
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл