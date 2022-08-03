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Камера (фильм, 1996) смотреть онлайн

1996, The Chamber
Триллер, Криминал41 мин18+

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О фильме

Чикаго, 1996 год. Адвокат Адам Холл берется защищать мужчину, приговоренного к смертной казни за участие в расистском преступлении 1967 года. Ситуация осложняется тем, что обвиняемый – дедушка Адама. Пытаясь спасти родственника от смерти, адвокат погружается в темные тайны своей семьи.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Камера»