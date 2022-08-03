Камера (фильм, 1996) смотреть онлайн

Чикаго, 1996 год. Адвокат Адам Холл берется защищать мужчину, приговоренного к смертной казни за участие в расистском преступлении 1967 года. Ситуация осложняется тем, что обвиняемый – дедушка Адама. Пытаясь спасти родственника от смерти, адвокат погружается в темные тайны своей семьи.

