Камера 213
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Камера 213

Камера 213 (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Cell 213
Ужасы104 мин18+

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О фильме

История крутится вокруг самоуверенного адвоката, которого обвиняют в убийстве и бросают в страшную камеру 213, в которой, кажется, обитают силы более пугающие, чем любой самый жестокий надзиратель.

Страна
Канада
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Камера 213»