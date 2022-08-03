Камера 213 (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, Cell 213
Ужасы104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
4.9 IMDb
- СТРежиссёр
Стефен
Т. Кэй
- Актёр
Брюс
Гринвуд
- ЭБАктёр
Эрик
Бальфур
- МРАктёр
Майкл
Рукер
- ДВАктриса
Дебора
Валенте
- Актёр
Конрад
Коутс
- МКАктриса
Мари-Жозе
Колберн
- ДКАктриса
Дарлин
Кук
- МФАктёр
Мюррэй
Фюрроу
- ТГАктриса
Тамара
Горски
- РГАктёр
Ротафорд
Грэй
- МЧСценарист
Маниндер
Чана
- ХГПродюсер
Хартли
Горенштейн
- АРПродюсер
Абхи
Растоги
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Полонский
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ВААктёр дубляжа
Владимир
Антипов
- ЛМОператор
Люк
Монпелье