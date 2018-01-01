Как я стал…
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Как я стал…

Как я стал… (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Как я стал…
Драмы97 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Парень из богатой семьи Саша Бондарев оказывается на грани отчисления, и отец перестает его спонсировать. Девушка Саши Майя находит более успешного любовника и уезжает с ним в Таиланд. От полного отчаяния героя спасает случайное знакомство с Машей, у которой сложная судьба и мать-актриса.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как я стал…»

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