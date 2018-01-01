Как я стал… (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Как я стал…
Драмы97 мин18+
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Сюжет
Парень из богатой семьи Саша Бондарев оказывается на грани отчисления, и отец перестает его спонсировать. Девушка Саши Майя находит более успешного любовника и уезжает с ним в Таиланд. От полного отчаяния героя спасает случайное знакомство с Машей, у которой сложная судьба и мать-актриса.
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Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ПМРежиссёр
Павел
Мирзоев
- Актёр
Павел
Табаков
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актриса
Роза
Хайруллина
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актриса
Софья
Синицына
- Актёр
Денис
Власенко
- АЩАктриса
Анастасия
Щеглова
- ПСАктриса
Полина
Степанова
- АКАктёр
Анжелика
Катышева
- ЕСАктёр
Евгений
Серобабин
- ЯПСценарист
Ярослава
Пулинович
- ЮОПродюсер
Юрий
Обухов
- Продюсер
Ирина
Босова
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- АМКомпозитор
Александр
Маноцков