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Как я провел этим летом

Как я провел этим летом (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Как я провел этим летом
Драма124 мин18+

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О фильме

Начальник полярной станции Сергей и молодой стажер Павел — одни на острове в Северном ледовитом океане. Подходит к концу их вахта. Впервые за много лет Сергей окажется на материке, где его дожидается семья. Окончится летняя практика Павла, а он не испытал и сотой доли тех приключений, на которые рассчитывал, отправляясь в Заполярье.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как я провел этим летом»