Как я провел этим летом (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Как я провел этим летом
Драма124 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Начальник полярной станции Сергей и молодой стажер Павел — одни на острове в Северном ледовитом океане. Подходит к концу их вахта. Впервые за много лет Сергей окажется на материке, где его дожидается семья. Окончится летняя практика Павла, а он не испытал и сотой доли тех приключений, на которые рассчитывал, отправляясь в Заполярье.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.9 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Попогребский
- Актёр
Григорий
Добрыгин
- Актёр
Сергей
Пускепалис
- Актёр
Игорь
Черневич
- ИСАктёр
Илья
Соболев
- Актёр
Артём
Цуканов
- АПСценарист
Алексей
Попогребский
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- СЧПродюсер
Сергей
Члиянц
- СМХудожница
Светлана
Михайлова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ПКОператор
Павел
Костомаров
- ДККомпозитор
Дмитрий
Катханов