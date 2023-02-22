Как выжить без смартфона (фильм, 2022) смотреть онлайн

Ева Лонгория в позитивной комедии о цифровой детоксикации и семейных ценностях. Жизнь Джанин и Дэна можно с натяжкой назвать приемлемой. У них есть дочь и налаженный быт. Джанин работает в лизинге, а Дэн бросил карьеру, чтобы делать уникальный острый соус. Оба они привязаны к своим гаджетам и интернету, но когда умирает почтовый работник, долгое время доставлявший продукцию Дэна покупателям, у того начинается экзистенциальный кризис. Дэн считает, что постоянное присутствие в сети мешает им с Джанин наслаждаться реальным миром, и организует поездку за город — полностью офлайн. Но отдых получится вовсе не таким идеальным, как предполагалось.

