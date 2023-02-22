6.52022, Unplugging
Мелодрама, Комедия90 мин16+
Как выжить без смартфона (фильм, 2022) смотреть онлайн
О фильме
Ева Лонгория в позитивной комедии о цифровой детоксикации и семейных ценностях. Жизнь Джанин и Дэна можно с натяжкой назвать приемлемой. У них есть дочь и налаженный быт. Джанин работает в лизинге, а Дэн бросил карьеру, чтобы делать уникальный острый соус. Оба они привязаны к своим гаджетам и интернету, но когда умирает почтовый работник, долгое время доставлявший продукцию Дэна покупателям, у того начинается экзистенциальный кризис. Дэн считает, что постоянное присутствие в сети мешает им с Джанин наслаждаться реальным миром, и организует поездку за город — полностью офлайн. Но отдых получится вовсе не таким идеальным, как предполагалось.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.4 IMDb
- Актёр
Кит
Дэвид
- Актриса
Лиа
Томпсон
- Актёр
Мэтт
Уолш
- Актриса
Ева
Лонгория
- НБАктриса
Николь
Байер
- ДПАктёр
Джонни
Пембертон
- ХФАктриса
Хала
Финли
- ДКАктёр
Джоэль
Ким Бустер
- АМАктёр
Аль
Мадригал
- ТПАктриса
Тина
Паркер
- БМСценарист
Брэд
Моррис
- Сценарист
Мэтт
Уолш
- ДЛПродюсер
Дебора
Либлинг
- ДБХудожница
Джиллиан
Бандрик
- ПСХудожница
Приянка
Синха
- ФКОператор
Федерико
Кантини
- ЛБКомпозитор
Лео
Биренберг