Как выйти замуж за 3 дня (фильм, 2010) смотреть онлайн
9.12010, Leap Year
Мелодрама, Комедия96 мин18+
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О фильме
В англоязычных странах есть традиция — 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. И вот чопорная дама едет в Дублин, чтобы именно в этот день сделать предложение своему бойфренду. Однако погода меняет еe планы, и чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца — хозяина гостиницы. Вместе с ним героиня вынуждена путешествовать через всю страну, чтобы успеть вовремя сделать предложение.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- АТРежиссёр
Ананд
Такер
- Актриса
Эми
Адамс
- Актёр
Мэттью
Гуд
- Актёр
Адам
Скотт
- Актёр
Джон
Литгоу
- НОАктёр
Ноэль
О’Донован
- ТРАктёр
Тони
Рор
- ПЛАктёр
Пэт
Лаффан
- АДАктёр
Алан
Девлин
- ИМАктёр
Иэн
Макэлхинни
- Актриса
Доминик
МакЭллигот
- ДКСценарист
Дебора
Каплан
- ГЭСценарист
Гарри
Элфонт
- Продюсер
Су
Армстронг
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Борзунов
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- АРХудожница
Анна
Рэкард
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- ДБХудожник
Джонни
Бирн
- НММонтажёр
Ник
Мур
- НТОператор
Ньютон
Томас Сигел
- РЭКомпозитор
Рэнди
Эдельман