Как выйти замуж за 3 дня
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Как выйти замуж за 3 дня

Как выйти замуж за 3 дня (фильм, 2010) смотреть онлайн

9.12010, Leap Year
Мелодрама, Комедия96 мин18+

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О фильме

В англоязычных странах есть традиция — 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. И вот чопорная дама едет в Дублин, чтобы именно в этот день сделать предложение своему бойфренду. Однако погода меняет еe планы, и чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца — хозяина гостиницы. Вместе с ним героиня вынуждена путешествовать через всю страну, чтобы успеть вовремя сделать предложение.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как выйти замуж за 3 дня»