В англоязычных странах есть традиция — 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. И вот чопорная дама едет в Дублин, чтобы именно в этот день сделать предложение своему бойфренду. Однако погода меняет еe планы, и чтобы осуществить задуманное, ей приходится прибегнуть к помощи ворчливого ирландца — хозяина гостиницы. Вместе с ним героиня вынуждена путешествовать через всю страну, чтобы успеть вовремя сделать предложение.

