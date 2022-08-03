Как украсть миллион
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Как украсть миллион

Как украсть миллион (фильм, 1966) смотреть онлайн

9.61966, How to Steal a Million
Комедия, Криминал118 мин12+

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О фильме

Молодая девушка, дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, и преступник должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в музее один из «шедевров» отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Криминал, Мелодрама
Качество
SD
Время
118 мин / 01:58

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как украсть миллион»