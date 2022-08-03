Как украсть миллион (фильм, 1966) смотреть онлайн
9.61966, How to Steal a Million
Комедия, Криминал118 мин12+
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О фильме
Молодая девушка, дочь миллионера, втайне промышляющего подделкой произведений искусства, и преступник должны выкрасть с выставки изобразительного искусства в музее один из «шедевров» отца девушки, чтобы спасти его от разоблачения.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- УУРежиссёр
Уильям
Уайлер
- Актриса
Одри
Хепберн
- ПОАктёр
Питер
О’Тул
- Актёр
Илай
Уоллак
- ХГАктёр
Хью
Гриффит
- ШБАктёр
Шарль
Буайе
- ФГАктёр
Фернан
Гравей
- МДАктёр
Марсель
Далио
- ЖМАктёр
Жак
Марен
- МАктёр
Мусташ
- РТАктёр
Роже
Тревиль
- Актриса дубляжа
Надежда
Румянцева
- ФЯАктёр дубляжа
Феликс
Яворский
- АААктёр дубляжа
Алексей
Алексеев
- Актёр дубляжа
Зиновий
Гердт
- ВБАктёр дубляжа
Владимир
Балашов
- ЮдХудожник
Юбер
де Живанши
- ЧЛОператор
Чарльз
Лэнг
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс