Как приручить дракона
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Как приручить дракона

Как приручить дракона (фильм, 2025) смотреть онлайн

2025, How to Train Your Dragon
Фэнтези, Боевики18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны.

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