Как приручить дракона (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, How to Train Your Dragon
Фэнтези, Боевики18+
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Сюжет
Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
ЖанрыКомедии, Семейные, Боевики, Приключения, Драмы, Фэнтези
Рейтинг
- Режиссёр
Дин
ДеБлуа
- Актёр
Ник
Фрост
- БДАктриса
Бронвин
Джеймс
- МТАктёр
Мэйсон
Темз
- НПАктриса
Нико
Паркер
- ГТАктёр
Гарри
Тревальдвин
- РКАктриса
Рут
Кодд
- Актёр
Джерард
Батлер
- ММАктёр
Мюррэй
МакАртур
- ДДАктёр
Джулиан
Деннисон
- Сценарист
Дин
ДеБлуа
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- Продюсер
Дин
ДеБлуа
- Продюсер
Адам
Сигел
- ДУХудожник
Доминик
Уоткинс
- ЛПХудожница
Линдси
Пью
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл