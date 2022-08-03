Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
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Как поднять миллион. Исповедь Z@drota

Как поднять миллион. Исповедь Z@drota (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.12014, Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Драма89 мин18+

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О фильме

Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как поднять миллион. Исповедь Z@drota»