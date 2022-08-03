Как поднять миллион. Исповедь Z@drota (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.12014, Как поднять миллион. Исповедь Z@drota
Драма89 мин18+
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О фильме
Женя живет в маленьком провинциальном городке. Он просиживает за компьютерами сутками, не отвлекаясь на еду и сон. Однажды Женя выясняет: на виртуальной реальности можно неплохо заработать. Начав с порносайтов, юноша вскоре получает свои первые деньги.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Клим
Шипенко
- ВГАктёр
Виктор
Грудев
- ДКАктёр
Дмитрий
Калязин
- СКАктриса
Соня
Карпунина
- Актриса
Анастасия
Акатова
- НААктёр
Николай
Амосов
- Актёр
Александр
Самойленко
- ЛБАктриса
Лидия
Байрашевская
- МБАктёр
Михаил
Бабичев
- Актриса
Любовь
Толкалина
- Актёр
Михаил
Довженко
- АОСценарист
Алексей
Онищенко
- Сценарист
Клим
Шипенко
- ДШСценарист
Дмитрий
Шахов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ДГПродюсер
Дмитрий
Голубничий
- ОТПродюсер
Ольга
Третьякова
- АМПродюсер
Арсен
Меликян
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- ТПМонтажёр
Тим
Павелко
- БЛОператор
Борис
Литовченко
- НРКомпозитор
Николай
Ростов