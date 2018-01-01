Wink
Детям
Как котенку построили дом
Актёры и съёмочная группа фильма «Как котенку построили дом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Как котенку построили дом»

Режиссёры

Роман Качанов

Роман Качанов

Режиссёр

Актёры

Маргарита Корабельникова

Маргарита Корабельникова

АктрисаКотёнок / девочка
Анатолий Папанов

Анатолий Папанов

АктёрБульдозер
Анатолий Горохов

Анатолий Горохов

АктёрСтроительные машины
Олег Анофриев

Олег Анофриев

АктёрТрактор
Сергей Цейц

Сергей Цейц

Актёрворобьи

Сценаристы

Аркадий Тюрин

Аркадий Тюрин

Сценарист

Продюсеры

Натан Битман

Натан Битман

Продюсер

Операторы

Иосиф Голомб

Иосиф Голомб

Оператор

Композиторы

Михаил Зив

Михаил Зив

Композитор