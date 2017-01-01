Как быть латинским любовником (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, How to Be a Latin Lover
Драмы, Комедии110 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Максимо с детства мечтал выгодно жениться и никогда не работать. Герою удается осуществить эту мечту и 25 лет он безбедно живет за счет богатой дамы, как вдруг супруга находит себе фаворита помоложе.
Как быть латинским любовником смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КМРежиссёр
Кен
Марино
- Актёр
Эухенио
Дербес
- Актриса
Сальма
Хайек
- РААктёр
Рафаэль
Алехандро
- РЛАктёр
Роб
Лоу
- Актриса
Кристен
Белл
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- РУАктриса
Рэкел
Уэлч
- ЛЛАктриса
Линда
Лавин
- РТАктриса
Рене
Тейлор
- Актёр
Роб
Кордри
- ДЗСценарист
Джон
Зак
- Продюсер
Эухенио
Дербес
- БОПродюсер
Бен
Одель
- ЭОПродюсер
Эрика
Ояма
- МАПродюсер
Майк
Аптон
- ТПХудожник
Томас
П. Уилкинс
- СКХудожница
Синди
Коберн
- ДБОператор
Джон
Бэйли
- КУКомпозитор
Крэйг
Уэдрен