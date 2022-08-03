Излом времени 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, A Wrinkle in Time
Фантастика, Семейный105 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Масштабное семейное фэнтези от Disney. Астрофизик Алекс Мурри загадочным образом пропадает в ходе научного эксперимента. Спустя четыре года его дочь Мэг и сын Чарльз отправляются на поиски отца в опасное путешествие сквозь время и пространство.
СтранаСША
ЖанрСемейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb
- АДРежиссёр
Ава
ДюВерней
- Актриса
Сторм
Рид
- Актриса
Опра
Уинфри
- Актриса
Риз
Уизерспун
- МКАктриса
Минди
Кейлинг
- Актёр
Леви
Миллер
- ДМАктёр
Дерик
Маккейб
- Актёр
Крис
Пайн
- ГЭАктриса
Гугу
Эмбата-Ро
- Актёр
Зак
Галифианакис
- Актёр
Майкл
Пенья
- ДЛСценарист
Дженнифер
Ли
- ДССценарист
Джефф
Стокуэлл
- МЛСценарист
Мадлен
Л’Энгл
- КХПродюсер
Катрин
Хэнд
- ДСПродюсер
Дуглас
С. Меррифилд
- ДУПродюсер
Джеймс
Уитакер
- АПАктриса дубляжа
Александра
Петрова
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Казарцева
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- Актриса дубляжа
Юлия
Рудина
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- ГСХудожник
Грегори
С. Хупер
- ДДХудожник
Джефф
Джулиан
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- ЭКХудожница
Элизабет
Кинэн
- СЭМонтажёр
Спенсер
Эверик
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- Композитор
Рамин
Джавади