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Излом времени 3D

Излом времени 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, A Wrinkle in Time
Фантастика, Семейный105 мин12+

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О фильме

Масштабное семейное фэнтези от Disney. Астрофизик Алекс Мурри загадочным образом пропадает в ходе научного эксперимента. Спустя четыре года его дочь Мэг и сын Чарльз отправляются на поиски отца в опасное путешествие сквозь время и пространство.

Страна
США
Жанр
Семейный, Фантастика, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Излом времени 3D»