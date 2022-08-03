Излом времени 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

Масштабное семейное фэнтези от Disney. Астрофизик Алекс Мурри загадочным образом пропадает в ходе научного эксперимента. Спустя четыре года его дочь Мэг и сын Чарльз отправляются на поиски отца в опасное путешествие сквозь время и пространство.

