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Из тьмы

Из тьмы (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Hallow
Ужасы, Фэнтези92 мин18+

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О фильме

Семейная пара переезжает в новый дом на краю леса, окутанного жуткими легендами. Его первобытные существа пытаются забрать у родителей младенца.

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Ужасы, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Из тьмы»