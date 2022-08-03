Из тьмы (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Hallow
Ужасы, Фэнтези92 мин18+
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О фильме
Семейная пара переезжает в новый дом на краю леса, окутанного жуткими легендами. Его первобытные существа пытаются забрать у родителей младенца.
СтранаВеликобритания, Ирландия
ЖанрУжасы, Фэнтези
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДМАктёр
Джозеф
Моул
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- МСАктёр
Майкл
Смайли
- ГЛАктёр
Гари
Лайдон
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- ККАктёр
Конор
Крэйг Стефенс
- ШУАктриса
Шарлотта
Уильямс
- ТдСценарист
Том
де Вилле
- ДБПродюсер
Джон
Брэйди
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДГКомпозитор
Джеймс
Гослинг