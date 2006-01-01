Из добрых побуждений (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Этот фильм-биография поведает нам историю одного из самых интересных политиков Британии Фрэнка Пакенхема — седьмого лорда Лонгфорда, и о его знаменитой кампании направленной на защиту известнейшей убийцы в Великобритании — женщины по имени Майра Хиндли...





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