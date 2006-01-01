Из добрых побуждений (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Longford
Драмы, Мелодрамы88 мин18+
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Сюжет
Этот фильм-биография поведает нам историю одного из самых интересных политиков Британии Фрэнка Пакенхема — седьмого лорда Лонгфорда, и о его знаменитой кампании направленной на защиту известнейшей убийцы в Великобритании — женщины по имени Майра Хиндли...
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Информация
СтранаВеликобритания, США
ЖанрыКриминал, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ТХРежиссёр
Том
Хупер
- Актёр
Джим
Бродбент
- СМАктриса
Саманта
Мортон
- Актёр
Энди
Серкис
- ЛБАктёр
Ли
Бордман
- ТДАктёр
Там
Дин Берн
- ЛДАктриса
Линдси
Дункан
- КМАктриса
Кейт
Майлз
- СКАктриса
Сара
Кроуден
- Актёр
Роберт
Пью
- ККАктриса
Кэролайн
Клегг
- Сценарист
Питер
Морган
- ЭХПродюсер
Энди
Харрис
- Продюсер
Питер
Морган
- ДКОператор
Дэнни
Коэн
- РЛКомпозитор
Роберт
Лэйн