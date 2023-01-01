Из Африки (фильм, 1985) смотреть онлайн

Сюжет

Начало века… Карен Бликсен отправляется в путешествие в Кению, где ее супруг-предприниматель выращивает кофе. Здесь, в самом сердце Африки, волею судеб Карен будет суждено встретить свою подлинную и единственную любовь.



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