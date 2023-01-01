Из Африки (фильм, 1985) смотреть онлайн
9.01985, Out of Africa
Драмы, Мелодрамы154 мин18+
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Сюжет
Начало века… Карен Бликсен отправляется в путешествие в Кению, где ее супруг-предприниматель выращивает кофе. Здесь, в самом сердце Африки, волею судеб Карен будет суждено встретить свою подлинную и единственную любовь.
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Информация
СтранаСША, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы, Мелодрамы
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Сидни
Поллак
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Роберт
Редфорд
- КМАктёр
Клаус
Мар�ия Брандауэр
- МКАктёр
Майкл
Кичен
- МБАктёр
Малик
Боуэнс
- ДТАктёр
Джозеф
Тиака
- СКАктёр
Стивен
Кинянджуи
- МГАктёр
Майкл
Гоф
- СХАктриса
Сюзанна
Хэмилтон
- РКАктриса
Рэйчел
Кемпсон
- КБСценарист
Карен
Бликсен
- ДТСценарист
Джудит
Турман
- ЭТСценарист
Эррол
Тжебински
- КЛСценарист
Курт
Людтке
- Продюсер
Сидни
Поллак
- ТАПродюсер
Теренс
А. Клегг
- Художница
Милена
Канонеро
- ДМХудожница
Джози
Макавин
- ШКМонтажёр
Шелдон
Кан
- УСМонтажёр
Уильям
Стайнкамп
- ДУОператор
Дэвид
Уоткин
- ДБКомпозитор
Джон
Бэрри