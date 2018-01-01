Wink
Детям
Ивашка из дворца пионеров
Актёры и съёмочная группа фильма «Ивашка из дворца пионеров»

Актёры и съёмочная группа фильма «Ивашка из дворца пионеров»

Режиссёры

Геннадий Сокольский

Геннадий Сокольский

Режиссёр

Актёры

Светлана Харлап

Светлана Харлап

АктрисаИвашка
Гарри Бардин

Гарри Бардин

АктёрКащей Бессмертный
Ефим Кациров

Ефим Кациров

Актёрозвучка

Сценаристы

Эдуард Успенский

Эдуард Успенский

Сценарист
Геннадий Сокольский

Геннадий Сокольский

Сценарист

Продюсеры

Нинель Липницкая

Нинель Липницкая

Продюсер

Художники

Елизавета Жарова

Елизавета Жарова

Художница

Операторы

Михаил Друян

Михаил Друян

Оператор

Композиторы

Михаил Меерович

Михаил Меерович

Композитор