Ивановы
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Ивановы

Ивановы (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.72016, Ивановы
Драма92 мин18+

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О фильме

Иванов Иван Иванович – пожилой отец двух взрослых детей, с которыми он не общался целых пятнадцать лет. Герой решает возобновить отношения с сыном и дочерью, но они так поглощены проблемами в собственной личной жизни, что им не до старика. Сумеет ли Иван Иванович сплотить свою семью?

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb