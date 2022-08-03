Ивановы (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.72016, Ивановы
Драма92 мин18+
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О фильме
Иванов Иван Иванович – пожилой отец двух взрослых детей, с которыми он не общался целых пятнадцать лет. Герой решает возобновить отношения с сыном и дочерью, но они так поглощены проблемами в собственной личной жизни, что им не до старика. Сумеет ли Иван Иванович сплотить свою семью?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Фёдор
Лавров
- НТАктриса
Наталья
Ткаченко
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- АГАктриса
Анна
Геллер
- Актриса
Анастасия
Чистякова
- СМАктёр
Сергей
Маркеев
- НЖАктриса
Надежда
Жарикова
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- ЮУАктёр
Юрий
Уткин
- ММСценарист
Михаил
Марфин
- ЛМСценарист
Леонид
Мазор
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ЗЯПродюсер
Зара
Янгульбиева
- АВОператор
Андрей
Воробьев