Ивановы (фильм, 2016) смотреть онлайн

Иванов Иван Иванович – пожилой отец двух взрослых детей, с которыми он не общался целых пятнадцать лет. Герой решает возобновить отношения с сыном и дочерью, но они так поглощены проблемами в собственной личной жизни, что им не до старика. Сумеет ли Иван Иванович сплотить свою семью?

