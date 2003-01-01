История Уэнделла
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История Уэнделла

История Уэнделла (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно

7.62003, The Wendell Baker Story
Драмы, Комедии99 мин18+

Сюжет

У техасского весельчака Уэнделла есть все, что необходимо человеку для счастья: крыша над головой, любящая девушка, машина, верный друг и преданная собака. Но все это он теряет в один день, отправившись в тюрьму, за подделку документов для мексиканских эмигрантов. Когда, выйдя на свободу, Уэндел обнаруживает, что от него ушла любимая девушка и жизнь не сулит ему поблажек, он устраивается в дом престарелых, чтобы забыть прошлое и начать все с чистого листа.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История Уэнделла»

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