История Уэнделла (фильм, 2003) смотреть онлайн бесплатно
7.62003, The Wendell Baker Story
Драмы, Комедии99 мин18+
Сюжет
У техасского весельчака Уэнделла есть все, что необходимо человеку для счастья: крыша над головой, любящая девушка, машина, верный друг и преданная собака. Но все это он теряет в один день, отправившись в тюрьму, за подделку документов для мексиканских эмигрантов. Когда, выйдя на свободу, Уэнде�л обнаруживает, что от него ушла любимая девушка и жизнь не сулит ему поблажек, он устраивается в дом престарелых, чтобы забыть прошлое и начать все с чистого листа.
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Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЭУРежиссёр
Эндрю
Уилсон
- Режиссёр
Люк
Уилсон
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актриса
Ева
Мендес
- Актёр
Джейкоб
Варгас
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Гарри
Дин Стэнтон
- ККАктёр
Крис
Кристофферсон
- СКАктёр
Сеймур
Кэссел
- Актёр
Эдди
Гриффин
- Актёр
Уилл
Феррелл
- АААктриса
Анджела
Альварадо
- Сценарист
Люк
Уилсон
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Люк
Уилсон
- РАПродюсер
Рэй
Анджелик
- ЭСХудожница
Эсти
Стэнли
- ККХудожница
Карла
Керри
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- СМОператор
Стив
Мей�сон
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман