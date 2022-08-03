История о нас (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.11999, The Story of Us
Драма, Мелодрама91 мин18+
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О фильме
Есть пограничная территория между расставанием и разводом. Бен и Кэти, преуспевающая супружеская пара, через 15 лет после свадьбы находятся на грани развода. Они пытаются спасти свой брак, но накопившееся за годы раздражение друг от друга все время выплескивается наружу. Может быть, выход в том, чтобы любить друг друга такими, какие они есть?
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Роб
Райнер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актриса
Мишель
Пфайффер
- КРАктриса
Коллин
Реннисон
- ДСАктёр
Джейк
Сэндвиг
- КБАктёр
Кейси
Боерсма
- Актёр
Тим
Мэтисон
- Актёр
Роб
Райнер
- ДХАктриса
Джули
Хэгерти
- Актриса
Рита
Уилсон
- ДБАктёр
Дилан
Боерсма
- АЗСценарист
Алан
Звайбел
- ДНСценарист
Джесси
Нельсон
- ДНПродюсер
Джесси
Нельсон
- Продюсер
Роб
Райнер
- АЗПродюсер
Алан
Звайбел
- ФКПродюсер
Фрэнк
Капра III
- БШАктёр дубляжа
Борис
Шувалов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АЯАктёр дубляжа
Андрей
Ярославцев
- КБХудожник
Кристофер
Бериэн-Мор
- ДГХудожник
Джесс
Гончор
- ШКХудожница
Шэй
Канлифф
- АЭМонтажёр
Алан
Эдвард Белл
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- ЭККомпозитор
Эрик
Клэптон
- МШКомпозитор
Марк
Шейман