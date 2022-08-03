Есть пограничная территория между расставанием и разводом. Бен и Кэти, преуспевающая супружеская пара, через 15 лет после свадьбы находятся на грани развода. Они пытаются спасти свой брак, но накопившееся за годы раздражение друг от друга все время выплескивается наружу. Может быть, выход в том, чтобы любить друг друга такими, какие они есть?

