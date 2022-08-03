История о нас
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История о нас

История о нас (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.11999, The Story of Us
Драма, Мелодрама91 мин18+

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О фильме

Есть пограничная территория между расставанием и разводом. Бен и Кэти, преуспевающая супружеская пара, через 15 лет после свадьбы находятся на грани развода. Они пытаются спасти свой брак, но накопившееся за годы раздражение друг от друга все время выплескивается наружу. Может быть, выход в том, чтобы любить друг друга такими, какие они есть?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «История о нас»