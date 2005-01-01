История любви одной лягушки (фильм, 2005) смотреть онлайн

Жила-была очень мечтательная лягушка. Пока еe собратья влюблялись и заводили полноценные лягушачьи семьи, она грезила о прекрасном принце. Годы шли, но желающего поцелуем превратить героиню в принцессу всe не находилось. Тогда лягушка решилась покинуть родное болото и отправиться за мечтой.



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