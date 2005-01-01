История любви одной лягушки (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, История любви одной лягушки
Мультфильм13 мин0+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жила-была очень мечтательная лягушка. Пока еe собратья влюблялись и заводили полноценные лягушачьи семьи, она грезила о прекрасном принце. Годы шли, но желающего поцелуем превратить героиню в принцессу всe не находилось. Тогда лягушка решилась покинуть родное болото и отправиться за мечтой.
История любви одной лягушки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb
- НДРежиссёр
Наталья
Дабижа
- АБАктёр
Алексей
Борзунов
- Актриса
Марина
Дюжева
- Актёр
Алексей
Колган
- СКАктриса
Светлана
Коркошко
- ОСАктриса
Ольга
Сирина
- МССценарист
М.
Сосновский
- НДСценарист
Наталья
Дабижа
- АКПродюсер
Акоп
Киракосян
- ОТХудожница
Ольга
Титова
- НСМонтажёр
Наталия
Степанцева
- АВОператор
Александр
Виханский
- ПНОператор
Пахлавуни
Назарян
- ГГКомпозитор
Геннадий
Гладков