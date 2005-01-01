История любви одной лягушки
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История любви одной лягушки

История любви одной лягушки (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, История любви одной лягушки
Мультфильм13 мин0+

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О фильме

Жила-была очень мечтательная лягушка. Пока еe собратья влюблялись и заводили полноценные лягушачьи семьи, она грезила о прекрасном принце. Годы шли, но желающего поцелуем превратить героиню в принцессу всe не находилось. Тогда лягушка решилась покинуть родное болото и отправиться за мечтой.

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
SD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.7 IMDb