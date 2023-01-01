История игрушек (фильм, 1995) смотреть онлайн

Чем занимаются игрушки, когда мы на них не смотрим? Попадают в неприятности. Оскароносная приключенческая комедия «История игрушек» — мультфильм, с которого началась история легендарной студии Pixar.



Ковбой Вуди — главная игрушка в комнате мальчика Энди, лидер среди плюшевых и пластиковых друзей. Все меняется, когда на день рождения ребенок получает фигурку космического рейнджера Базза Лайтера: Вуди мгновенно теряет авторитет. Соперничество с новичком неожиданно приводит к тому, что ковбой и астронавт оказываются вдали от дома. Теперь у них нет другого выбора, как переступить через гордость и действовать сообща. Если они хотят вернуться к Энди, конечно.



Это не просто веселый мультфильм, а добрая и трогательная притча о дружбе, ревности, прощении и принятии нового. Смотреть «История игрушек» стоит всем, кто хотя бы однажды мечтал, чтобы любимая игрушка ожила.



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