Биография

Стив Джобс — бизнесмен, промышленный дизайнер и изобретатель. Родился в Сан-Франциско 24 февраля 1955 года. Родители будущего бизнес-магната отдали его на усыновление Полу и Кларе Джобс. Школа мальчику не нравилась из-за формальности, но именно в это время произошло его первое знакомство с электроникой. В те же годы он подружился со Стивом Возняком, с которым долго сотрудничал. Учился в Рид-колледже, но бросил его, так как считал программу неинтересной. Однако продолжал ходить на некоторые занятия, в том числе на каллиграфию. Также работал техником в компании Atari в Калифорнии, посещал «Клуб самодельных компьютеров». Спустя годы Стив Джобс основал знаменитую корпорацию Apple, стал соучредителем студии Pixar. Вместе с Возяком основал один из первых персональных компьютеров. Также руководил разработкой iMac, iPhone, iPod, iPad, получил признание общества. Образ Джобса воплотили на экранах в художественных фильмах «Пираты силиконовой долины», «Джобс: Империя соблазна», «Стив Джобс».