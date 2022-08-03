История игрушек 2 (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.21999, Toy Story 2
Мультфильм, Комедия88 мин0+
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О фильме
Ковбой Вуди и другие игрушки мальчика по имени Энди продолжают жить, радуясь каждому дню. Но неожиданно все меняется, когда Вуди похищает коварный коллекционер. В доме коллекционера он находит своих родственников. В это время игрушки во главе с Баззом Лайтером отправляются спасать Вуди.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джон
Лассетер
- Режиссёр
Эш
Брэннон
- ЛАРежиссёр
Ли
Анкрич
- Актёр
Том
Хэнкс
- ТААктёр
Тим
Аллен
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- КГАктёр
Келси
Грэммер
- ДРАктёр
Дон
Риклз
- ДВАктёр
Джим
Варни
- Актёр
Уоллес
Шоун
- ДРАктёр
Джон
Ратценбергер
- ЭПАктриса
Энни
Поттс
- УНАктёр
Уэйн
Найт
- ДЧСценарист
Даг
Чемберлен
- КУСценарист
Крис
Уэбб
- ДЛСценарист
Джон
Лассетер
- АБАктёр дубляжа
Александр
Баргман
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- СИАктриса дубляжа
Сауле
Искакова
- ИЕАктёр дубляжа
Игорь
Ефимов
- ЭИМонтажёр
Эди
Итиока
- ДЙМонтажёр
Дэвид
Йен Сэлтер
- ЛАМонтажёр
Ли
Анкрич
- ШКОператор
Шэрон
Кэлахан
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман