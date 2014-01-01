Испытание (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она любит каждого. Любовь нельзя поделить.



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