Испытание (фильм, 2014) смотреть онлайн
6.72014, Испытание
Драмы92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она любит каждого. Любовь нельзя поделить.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Александр
Котт
- ЕААктриса
Елена
Ан
- ДРАктёр
Данила
Рассомахин
- КПАктёр
Карим
Пакачаков
- НБАктёр
Нариман
Бекбулатов-Арешев
- ЭГАктёр
Эдуард
Галкин
- ДСАктёр
Дмитрий
Семенов
- ЮПАктёр
Юрий
Пимкин
- ИЛАктёр
Игорь
Ливенцов
- МТАктёр
Мирослав
Тузин
- РОАктёр
Рустем
Османов
- Сценарист
Александр
Котт
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- АКПродюсер
Александр
Козлов
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- КММонтажёр
Каролина
Мачиевска
- ЛКОператор
Леван
Капанадзе
- ААКомпозитор
Алексей
Айги