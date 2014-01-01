Испытание
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Испытание

Испытание (фильм, 2014) смотреть онлайн

6.72014, Испытание
Драмы92 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Они живут в степи. Отец и дочь. Ничто не может нарушить вечный порядок. Завтра наступает всегда. И каждое утро отец уезжает работать. И она остается одна. Ждать отца. И чувствовать. Двое любят ее. Она любит каждого. Любовь нельзя поделить.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Испытание»

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