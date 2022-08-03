Искусство самообороны (фильм, 2019) смотреть онлайн

Скромного бухгалтера Кэйси избивают на улице, после чего он решает записаться на курсы карате. Так 34-летний рохля попадает в мир брутальных бойцов, помешанных на идеях истинной мужественности, которые с упорством сектантов пытаются навязать Кэйси свои установки и полностью его перековать.

