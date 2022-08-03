Искусство самообороны
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Искусство самообороны

Искусство самообороны (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, The Art of Self-Defense
Спортивный, Триллер100 мин18+

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О фильме

Скромного бухгалтера Кэйси избивают на улице, после чего он решает записаться на курсы карате. Так 34-летний рохля попадает в мир брутальных бойцов, помешанных на идеях истинной мужественности, которые с упорством сектантов пытаются навязать Кэйси свои установки и полностью его перековать.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Искусство самообороны»