Искусство самообороны (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, The Art of Self-Defense
Спортивный, Триллер100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Скромного бухгалтера Кэйси избивают на улице, после чего он решает записаться на курсы карате. Так 34-летний рохля попадает в мир брутальных бойцов, помешанных на идеях истинной мужественности, которые с упорством сектантов пытаются навязать Кэйси свои установки и полностью его перековать.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма, Триллер
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Райли
Стернс
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- Актёр
Алессандро
Нивола
- Актриса
Имоджен
Путс
- СТАктёр
Стив
Терада
- Актёр
Дэвид
Зеллнер
- ФААктёр
Филлип
Андре Ботельо
- ДБАктёр
Джейсон
Бёрки
- МБАктёр
Майк
Брукс
- СРАктёр
С.Дж.
Раш
- ДДАктёр
Дэйв
Джонсон
- Сценарист
Райли
Стернс
- КРПродюсер
Коуди
Райдер
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ИСАктёр дубляжа
Илья
Сланевский
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- СБМонтажёр
Сара
Бет Шапиро
- ХМКомпозитор
Хезер
МакИнтош