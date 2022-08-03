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Исключение (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Exception
Мелодрама, Исторический102 мин18+

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О фильме

Экс-кайзер Германии Вильгельм II ведет тихую жизнь в поместье в Нидерландах, где его охраняет офицер СС Стефан Брандт. Между Брандтом и одной из служанок вспыхивает страстный роман, и женщина рассказывает офицеру о своем еврейском происхождении.

Страна
США, Бельгия, Великобритания, Германия, Швейцария
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb