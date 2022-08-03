Экс-кайзер Германии Вильгельм II ведет тихую жизнь в поместье в Нидерландах, где его охраняет офицер СС Стефан Брандт. Между Брандтом и одной из служанок вспыхивает страстный роман, и женщина рассказывает офицеру о своем еврейском происхождении.

