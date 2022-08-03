Исключение (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, The Exception
Мелодрама, Исторический102 мин18+
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О фильме
Экс-кайзер Германии Вильгельм II ведет тихую жизнь в поместье в Нидерландах, где его охраняет офицер СС Стефан Брандт. Между Брандтом и одной из служанок вспыхивает страстный роман, и женщина рассказывает офицеру о своем еврейском происхождении.
СтранаСША, Бельгия, Великобритания, Германия, Швейцария
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.8 IMDb