Исчезновение
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Исчезновение (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.42018, The Vanishing
Триллер, Драма102 мин18+

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О фильме

Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад — ящик золота, немного подумали, и решили его поделить. Они забыли известную истину — у золота всегда найдется хозяин — и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого…

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение»