Исчезновение (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.42018, The Vanishing
Триллер, Драма102 мин18+
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О фильме
Смотрители маяка Джеймс, Томас и Дональд были немногословными, крепкими и неприхотливыми ребятами. В один прекрасный день они нашли на острове клад — ящик золота, немного подумали, и решили его поделить. Они забыли известную истину — у золота всегда найдется хозяин — и это редко бывают тихие и застенчивые люди. А спустя несколько дней на острове не осталось никого…
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- КНРежиссёр
Кристоффер
Нюхольм
- Актёр
Питер
Муллан
- Актёр
Джерард
Батлер
- ЭКАктриса
Эмма
Кинг
- ГЛАктёр
Гари
Льюис
- КСАктёр
Коннор
Суинделлс
- КДАктёр
Кен
Друри
- ГКАктёр
Гари
Кэйн
- Актёр
Сёрен
Маллинг
- Актёр
Оулавюр
Дарри Оулафссон
- РГАктёр
Родерик
Гилкинсон
- СДСценарист
Селин
Джонс
- ДБСценарист
Джо
Боун
- Продюсер
Джерард
Батлер
- Продюсер
Алан
Сигел
- ТДПродюсер
Тим
Деннисон
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- МХМонтажёр
Мортен
Хёйбьерг
- ЁЙОператор
Ёрген
Йоханссон
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш