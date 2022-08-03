Исчезновение Сидни Холла (фильм, 2017) смотреть онлайн
7.72017, The Vanishing of Sidney Hall
Драма, Мелодрама115 мин18+
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О фильме
Сложносочиненная детективная драма. Автор двух поколенческих романов Сидни Холл перестает общаться с внешним миром и пять лет живет затворником. Тем временем неизвестный преступник нападает на книжные магазины и сжигает работы Холла, а таинственный детектив пытается докопаться до истины.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ШКРежиссёр
Шон
Кристенсен
- ЛЛАктёр
Логан
Лерман
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Мишель
Монахэн
- БДАктёр
Блейк
Дженнер
- Актёр
Нэйтан
Лейн
- Актриса
Маргарет
Куолли
- Актёр
Яхья
Абдул-Матин II
- ТБАктёр
Тим
Блейк Нельсон
- ЯГАктриса
Янина
Гаванкар
- ШКСценарист
Шон
Кристенсен
- ДДСценарист
Джейсон
Долан
- ДШПродюсер
Джонатан
Шварц
- ДБПродюсер
Джолиан
Блевинс
- ШКПродюсер
Шон
Кристенсен
- ДДПродюсер
Джейсон
Долан
- ДПХудожница
Дэника
Пэнтик
- СБХудожница
Стэйси
Берман
- ТПХудожница
Триша
Пек
- СХМонтажёр
Сабина
Хоффман
- ДКОператор
Дэниэл
Кац