Исчезновение Сидни Холла
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Исчезновение Сидни Холла

Исчезновение Сидни Холла (фильм, 2017) смотреть онлайн

7.72017, The Vanishing of Sidney Hall
Драма, Мелодрама115 мин18+

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О фильме

Сложносочиненная детективная драма. Автор двух поколенческих романов Сидни Холл перестает общаться с внешним миром и пять лет живет затворником. Тем временем неизвестный преступник нападает на книжные магазины и сжигает работы Холла, а таинственный детектив пытается докопаться до истины.

Страна
США
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Исчезновение Сидни Холла»