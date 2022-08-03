Сложносочиненная детективная драма. Автор двух поколенческих романов Сидни Холл перестает общаться с внешним миром и пять лет живет затворником. Тем временем неизвестный преступник нападает на книжные магазины и сжигает работы Холла, а таинственный детектив пытается докопаться до истины.

