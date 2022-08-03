Ирландец (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Kill the Irishman
Драма, Криминал102 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Хенсли
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Роберт
Дави
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- Актёр
Винни
Джонс
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- Актёр
Боб
Гантон
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- РПСценарист
Рик
Поррелло
- АКПродюсер
Аль
Корли
- ДДПродюсер
Джонатан
Дэна
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ПККомпозитор
Патрик
Кэссиди