Ирландец
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Ирландец (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Kill the Irishman
Драма, Криминал102 мин18+

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О фильме

Дэнни Грин — человек, в котором ирландский воинственный дух смешался с гордостью, жестокостью, амбициями и принципами, благодаря чему он стал главной фигурой мафиозной войны 1970-х годов.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Биография
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ирландец»