Ирландец (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Дэнни Грин — человек, в котором ирландский воинственный дух смешался с гордостью, жестокостью, амбициями и принципами, благодаря чему он стал главной фигурой мафиозной войны 1970-х годов.



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