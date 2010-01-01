Ирландец
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Ирландец (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Kill the Irishman
Драмы, Криминал102 мин18+

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Сюжет

Дэнни Грин — человек, в котором ирландский воинственный дух смешался с гордостью, жестокостью, амбициями и принципами, благодаря чему он стал главной фигурой мафиозной войны 1970-х годов.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ирландец»

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