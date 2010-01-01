Ирландец (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Kill the Irishman
Драмы, Криминал102 мин18+
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Сюжет
Дэнни Грин — человек, в котором ирландский воинственный дух смешался с гордостью, жестокостью, амбициями и принципами, благодаря чему он стал главной фигурой мафиозной войны 1970-х годов.
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Рейтинг
7.1 К�иноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Хенсли
- Актёр
Рэй
Стивенсон
- Актёр
Винсент
Д’Онофрио
- Актёр
Вэл
Килмер
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Линда
Карделлини
- Актёр
Роберт
Дави
- ФФАктриса
Финола
Флэнаган
- Актёр
Винни
Джонс
- ЛРАктриса
Лаура
Рэмси
- Актёр
Боб
Гантон
- Сценарист
Джонатан
Хенсли
- РПСценарист
Рик
Поррелло
- АКПродюсер
Аль
Корли
- ДДПродюсер
Джонатан
Дэна
- МБХудожница
Мелисса
Брюнинг
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ПККомпозитор
Патрик
Кэссиди