Детям
Иосиф: царь сновидений
Актёры и съёмочная группа фильма «Иосиф: царь сновидений»

Режиссёры

Роберт С. Рамирез

Robert C. Ramirez
Режиссёр
Роб ЛаДука

Rob LaDuca
Режиссёр

Актёры

Бен Аффлек

Ben Affleck
АктёрJoseph
Марк Хэмилл

Mark Hamill
АктёрJudah
Ричард Херд

Richard Herd
АктёрJacob
Морин МакГоверн

Maureen McGovern
АктрисаRachel
Джоди Бенсон

Jodi Benson
АктрисаAsenath
Джудит Лайт

Judith Light
АктрисаZuleika
Джеймс Экхаус

James Eckhouse
АктёрPotiphar
Ричард Макгонагл

Richard McGonagle
АктёрPharaoh
Дэвид Кэмпбелл

David Campbell
АктёрJoseph
Стивен Уэбер

Steven Weber
АктёрSimeon / Slave Trader

Сценаристы

Евгения Босвик-Сингер

Eugenia Bostwick-Singer
Сценарист
Рэймонд Сингер

Raymond Singer
Сценарист
Джо Стиллман

Joe Stillman
Сценарист

Продюсеры

Пенни Финкелман Кокс

Penney Finkelman Cox
Продюсер
Стив Хикнер

Steve Hickner
Продюсер

Актёры дубляжа

Олег Вирозуб

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа
Виктор Петров

Актёр дубляжа
Ольга Голованова

Актриса дубляжа
Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа

Художники

Крис Агирр

Chris Aguirre
Художник