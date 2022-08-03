Иные (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Почему общество боится тех, кто отличается от остальных? Фантастический триллер о мире, где людям с суперспособностями приходится скрываться под страхом смерти.
Хлоя за семь лет своей жизни никогда не выходила из дома. Ее отец боится, что это может быть опасно: девочка не такая, как все, а внешний мир не принимает иных. Сам Генри вынужден изредка покидать дом, и однажды Хлоя решает воспользоваться шансом и выйти ненадолго, чтобы купить мороженого. Так девочка запускает череду событий, которые полностью изменят ее мир. Хлоя поймет, что ее семья скрывается не просто так: полиция повсюду ищет людей со сверхспособностями. Однако эти способности и есть их ключ к спасению... Получится ли у Генри и Хлои избежать жуткой участи, уготованной «другим»?
Смотреть фантастическую драму «Иные», фильм 2018 года с Эмилем Хиршем и Брюсом Дерном, можно онлайн на платформе Wink.
СтранаСША, Канада
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
- ЗЛРежиссёр
Зак
Липовски
- АБРежиссёр
Адам
Б. Стейн
- ЛКАктриса
Лекси
Колкер
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Брюс
Дерн
- ГПАктриса
Грейс
Пак
- Актриса
Аманда
Крю
- АТАктриса
Ава
Телек
- МХАктриса
Мишель
Харрисон
- МФАктёр
Мэтти
Финочио
- АПАктёр
Алекс
Паунович
- АФАктёр
АрДжей
Фезерстонхо
- ЗЛСценарист
Зак
Липовски
- АБСценарист
Адам
Б. Стейн
- РАПродюсер
Рик
Алиэа
- ОМАктриса дубляжа
Ольга
Мешкова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- ХЮХудожник
Ху
Юн Вонг
- СПМонтажёр
Сабрина
Питре
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт
- ТВКомпозитор
Тим
Винн