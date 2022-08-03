Иные (фильм, 2018) смотреть онлайн

Почему общество боится тех, кто отличается от остальных? Фантастический триллер о мире, где людям с суперспособностями приходится скрываться под страхом смерти.



Хлоя за семь лет своей жизни никогда не выходила из дома. Ее отец боится, что это может быть опасно: девочка не такая, как все, а внешний мир не принимает иных. Сам Генри вынужден изредка покидать дом, и однажды Хлоя решает воспользоваться шансом и выйти ненадолго, чтобы купить мороженого. Так девочка запускает череду событий, которые полностью изменят ее мир. Хлоя поймет, что ее семья скрывается не просто так: полиция повсюду ищет людей со сверхспособностями. Однако эти способности и есть их ключ к спасению... Получится ли у Генри и Хлои избежать жуткой участи, уготованной «другим»?



Смотреть фантастическую драму «Иные», фильм 2018 года с Эмилем Хиршем и Брюсом Дерном, можно онлайн на платформе Wink.

