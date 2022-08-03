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Импульс

Импульс (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Urge
Триллер, Ужасы86 мин18+

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О фильме

Абсолютно все ищут новых ощущений. А что если на земле есть место, где дают возможность испытать любой оттенок удовольствия? Группа друзей прилетает на остров и решает попробовать вещество, которое лишит их способности контролировать свои порывы. Теперь они могут делать все, о чем они так долго мечтали. Но как далеко они готовы зайти в поисках наивысшего наслаждения?

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Импульс»