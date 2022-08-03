Абсолютно все ищут новых ощущений. А что если на земле есть место, где дают возможность испытать любой оттенок удовольствия? Группа друзей прилетает на остров и решает попробовать вещество, которое лишит их способности контролировать свои порывы. Теперь они могут делать все, о чем они так долго мечтали. Но как далеко они готовы зайти в поисках наивысшего наслаждения?

