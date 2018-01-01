Илон Маск: Настоящий железный человек (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Режиссeр Соня Андерсон решила разобраться в том, как южноафриканский мальчишка превратился в одного из самых влиятельных людей планеты. Помочь ей согласились конспиролог Дэвид Айк, бизнесмен Ричард Брэнсон и две бывшие пассии реального «Тони Старка» — актрисы Талула Райли и Эмбер Хeрд.



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