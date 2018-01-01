Илон Маск: Настоящий железный человек
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Илон Маск: Настоящий железный человек

Илон Маск: Настоящий железный человек (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, Elon Musk: The Real Life Iron Man
Документальные74 мин12+
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Сюжет

Режиссeр Соня Андерсон решила разобраться в том, как южноафриканский мальчишка превратился в одного из самых влиятельных людей планеты. Помочь ей согласились конспиролог Дэвид Айк, бизнесмен Ричард Брэнсон и две бывшие пассии реального «Тони Старка» — актрисы Талула Райли и Эмбер Хeрд.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Илон Маск: Настоящий железный человек»

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