Илон Маск: Настоящий железный человек (фильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, Elon Musk: The Real Life Iron Man
Документальные74 мин12+
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Сюжет
Режиссeр Соня Андерсон решила разобраться в том, как южноафриканский мальчишка превратился в одного из самых влиятельных людей планеты. Помочь ей согласились конспиролог Дэвид Айк, бизнесмен Ричард Брэнсон и две бывшие пассии реального «Тони Старка» — актрисы Талула Райли и Эмбер Хeрд.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.1 IMDb
- САРежиссёр
Соня
Андерсон
- Актёр
Илон
Маск
- Актёр
Пер
Уиммер
- ДААктриса
Джули
Андерсон Аскенбрандт
- Актёр
Кэри
Купер
- Актёр
Ричард
Брэнсон
- ЭПАктриса
Эшли
Пирсон
- ДААктриса
Даниэла
Альберс
- СКАктриса
Сара
Круддас
- СФАктёр
Стив
Фаулер
- Актриса
Эмбер
Хёрд
- САСценарист
Соня
Андерсон
- САПродюсер
Соня
Андерсон
- ЛРПродюсер
Лизе
Романофф
- СПАктёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ВЛАктёр дубляжа
Владимир
Левашёв
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов