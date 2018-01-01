Биография

Илон Маск — американский предприниматель, инженер, инвестор и миллиардер. Родился в Претории, ЮАР, 28 июня 1971 года. Илон вырос в семье творческих людей: мать занималась моделлингом, брат — ресторатор, сестра — продюсер кино. Илон также продюсировал фильмы: в 2005 году с его поддержкой вышел фильм «Здесь курят». В 2008 году режиссер фильма «Железный человек» рассказал, что для воплощения главного героя в кино вдохновлялся именно Илоном, а во второй части миллиардер появился в образе самого себя. Позже он много раз появлялся в камео как кино, так и мультсериалов. Биография Илона изложена в документальном фильме «Илон Маск: Настоящий железный человек». Среди работ в кино Илона Маска самыми заметными являются «Симпсоны», «Железный человек 2», «Теория Большого взрыва» и «Марс».