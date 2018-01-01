Wink
Детям
Игры с огнем
Актёры и съёмочная группа фильма «Игры с огнем»

Режиссёры

Энди Фикмен

Andy Fickman
Режиссёр

Актёры

Джон Сина

John Cena
АктёрJake
Кигэн-Майкл Ки

Keegan-Michael Key
АктёрMark
Брианна Хилдебранд

Brianna Hildebrand
АктрисаBrynn
Джон Легуизамо

John Leguizamo
АктёрRodrigo
Тайлер Мэйн

Tyler Mane
АктёрAxe
Кристиан Конвери

Christian Convery
АктёрWill
Финли Роуз Слэйтер

Finley Rose Slater
АктёрZoey
Джуди Грир

Judy Greer
АктрисаDr. Amy Hicks
Деннис Хейсберт

Dennis Haysbert
АктёрCommander Richards
Дэниэл Кадмор

Daniel Cudmore
АктёрBurly Smoke Jumper #1

Сценаристы

Дэн Ивен

Dan Ewen
Сценарист

Продюсеры

Аллегра Клегг

Allegra Clegg
Продюсер
Тодд Гарнер

Todd Garner
Продюсер
Марк Моран

Mark Moran
Продюсер

Актёры дубляжа

Илья Исаев

Актёр дубляжа
Иван Породнов

Актёр дубляжа
Александра Курагина

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Фёдор Парамонов

Актёр дубляжа

Художники

Шеннон Гроувер

Shannon Grover
Художник

Монтажёры

Элисабет Рональдсдоуттир

Elísabet Ronaldsdóttir
Монтажёр

Операторы

Дин Семлер

Dean Semler
Оператор

Композиторы

Нэйтан Ван

Nathan Wang
Композитор