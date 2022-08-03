Игры с огнем (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.92019, Playing with Fire
Комедия, Семейный92 мин6+
О фильме
Профессиональный огнеборец Джейк Карсон и другие ребята из его пожарной части спасают детей из лесного пожара. Выполнив свои обязанности, пожарники сталкиваются с неожиданной проблемой — родители малышей не найдены, поэтому им нужно найти временных попечителей, кем и предстоит стать на неопределенный момент времени самим спасателям.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энди
Фикмен
- ДСАктёр
Джон
Сина
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- БХАктриса
Брианна
Хилдебранд
- Актёр
Джон
Легуизамо
- ТМАктёр
Тайлер
Мэйн
- ККАктёр
Кристиан
Конвери
- ФРАктёр
Финли
Роуз Слэйтер
- Актриса
Джуди
Грир
- ДХАктёр
Деннис
Хейсберт
- ДКАктёр
Дэниэл
Кадмор
- ДИСценарист
Дэн
Ивен
- АКПродюсер
Аллегра
Клегг
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- ММПродюсер
Марк
Моран
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- ЭРМонтажёр
Элисабет
Рональдсдоуттир
- ДСОператор
Дин
Семлер
- НВКомпозитор
Нэйтан
Ван