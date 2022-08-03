Игры с огнем (фильм, 2019) смотреть онлайн

Профессиональный огнеборец Джейк Карсон и другие ребята из его пожарной части спасают детей из лесного пожара. Выполнив свои обязанности, пожарники сталкиваются с неожиданной проблемой — родители малышей не найдены, поэтому им нужно найти временных попечителей, кем и предстоит стать на неопределенный момент времени самим спасателям.

