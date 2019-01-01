Игрища престолов (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Purge of Kingdoms: The Unauthorized Game of Thrones Parody
Комедии81 мин18+
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Сюжет
Сатирическая пародия на эпохальный фэнтези-сериал. Коварный король зазывает лордов восьми королевств на пирушку, которая, по его расчетам, должна закончиться кровавой резней. Но тиран не подозревает, что заговор затевается в его собственной семье, а внешние враги далеко не самые страшные.
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Рейтинг
3.1 КиноПоиск
2.2 IMDb
- АПРежиссёр
Ара
Пайая
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- ЛФАктёр
Лу
Ферриньо
- АХАктриса
Анна
Хатчисон
- ММАктриса
Мэдисон
Маккинли
- Актёр
Армандо
Гутьеррез
- ЭОАктёр
Эрин
Оллдридж
- БДАктёр
Брэт
Джонс
- СДАктриса
Сара
Джонс
- ПФАктёр
Принц
Филдер
- ДМСценарист
Дж.Дж.
Макдауэлл
- ДРСценарист
Дамиан
Ромэй
- Продюсер
Армандо
Гутьеррез
- Продюсер
Джеймс
Бернштейн
- ПГПродюсер
Питер
Гроверман
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ЕСАктриса дубляжа
Екатерина
Семенова
- ТМАктриса дубляжа
Татьяна
Манетина
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- РХМонтажёр
Ричард
Хэлси
- Композитор
Джереми
Руболино