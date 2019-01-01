Игрища престолов
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Игрища престолов

Игрища престолов (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Purge of Kingdoms: The Unauthorized Game of Thrones Parody
Комедии81 мин18+

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Сюжет

Сатирическая пародия на эпохальный фэнтези-сериал. Коварный король зазывает лордов восьми королевств на пирушку, которая, по его расчетам, должна закончиться кровавой резней. Но тиран не подозревает, что заговор затевается в его собственной семье, а внешние враги далеко не самые страшные.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

3.1 КиноПоиск
2.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игрища престолов»

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