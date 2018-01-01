Wink
Фильмы
Игра в четыре руки
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра в четыре руки»

Режиссёры

Жорж Лотнер

Режиссёр

Актёры

Жан-Поль Бельмондо

АктёрAlexandre Dupré
Жорж Жере

АктёрLe commandant Joseph
Мишель Галабрю

АктёрAchille Sureau
Карла Романелли

АктрисаGina
Мирелла Д’Анджело

АктрисаSophie / Pamela
Пьер Вернье

АктёрHelmut Von Nassau
Паоло Боначелли

АктёрKamal
Мишель Бон

АктёрLouis Fréchet
Тони Кендалл

Актёр
Морис Озель

АктёрLa Franchouillard

Сценаристы

Жан Эрман

Сценарист
Мишель Одиар

Сценарист

Продюсеры

Жан-Поль Бельмондо

Продюсер
Ален Пуаре

Продюсер
Ренцо Росселлини

Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Юрский

Актёр дубляжа
Армен Джигарханян

Актёр дубляжа
Роман Ткачук

Актёр дубляжа
Александра Назарова

Актриса дубляжа
Ольга Гаспарова

Актриса дубляжа

Художники

Полетт Брейл

Художница
Лоренцо Баральди

Художник

Операторы

Анри Декаэ

Оператор

Композиторы

Филипп Сард

Композитор