Wink
Фильмы
Игра на выживание
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»

Режиссёры

Эйтор Далия

Эйтор Далия

Heitor Dhalia
Режиссёр

Актёры

Аманда Сайфред

Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаJill
Дэниел Сунджата

Дэниел Сунджата

Daniel Sunjata
АктёрPowers
Дженнифер Карпентер

Дженнифер Карпентер

Jennifer Carpenter
АктрисаSharon Ames
Себастиан Стэн

Себастиан Стэн

Sebastian Stan
АктёрBilly
Уэс Бентли

Уэс Бентли

Wes Bentley
АктёрPeter Hood
Ник Сирси

Ник Сирси

Nick Searcy
АктёрMr. Miller
Сократис Отто

Сократис Отто

Socratis Otto
АктёрJim
Эмили Уикершем

Эмили Уикершем

Emily Wickersham
АктрисаMolly
Джоэль Мур

Джоэль Мур

Joel Moore
АктёрNick Massey
Кэтрин Менниг

Кэтрин Менниг

Kate Moennig
АктрисаErica Lonsdale (в титрах: Katherine Moennig)

Сценаристы

Эллисон Барнетт

Эллисон Барнетт

Allison Burnett
Сценарист

Продюсеры

Дэн Абрамс

Дэн Абрамс

Dan Abrams
Продюсер
Сидни Киммел

Сидни Киммел

Sidney Kimmel
Продюсер
Гари Лучези

Гари Лучези

Gary Lucchesi
Продюсер
Том Розенберг

Том Розенберг

Tom Rosenberg
Продюсер

Актёры дубляжа

Василиса Воронина

Василиса Воронина

Актриса дубляжа
Радик Мухаметзянов

Радик Мухаметзянов

Актёр дубляжа
Полина Щербакова

Полина Щербакова

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Линдсей МакКей

Линдсей МакКей

Lindsay McKay
Художница

Монтажёры

Джон Экселрэд

Джон Экселрэд

John Axelrad
Монтажёр

Операторы

Майкл Грейди

Майкл Грейди

Michael Grady
Оператор

Композиторы

Дэвид Бакли

Дэвид Бакли

David Buckley
Композитор