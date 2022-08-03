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Игра на выживание

Игра на выживание (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Gone
Триллер, Драма90 мин18+

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О фильме

Однажды девушка по имени Джилл приходит домой и не может найти свою сестру. Джилл уверена, что серийный убийца, который похищал ее пару лет назад, вернулся, чтобы довести начатое до конца...

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»