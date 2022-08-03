Игра изменилась (фильм, 2012) смотреть онлайн
7.92012, Game Change
Драма, Биография112 мин18+
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О фильме
Рассказ пойдет о перипетиях президентской гонки в США в 2008 году, когда за пост главы страны боролись Барак Обама и Джон МакКейн. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрИсторический, Драма, Биография
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Джей
Роуч
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Вуди
Харрельсон
- Актёр
Эд
Харрис
- Актёр
Питер
МакНикол
- ДШАктёр
Джейми
Шеридан
- СПАктриса
Сара
Полсон
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ДБАктёр
Дэвид
Бэрри Грэй
- ЛСАктёр
Ларри
Салливан
- МЭАктриса
Микал
Эванс
- ДССценарист
Дэнни
Стронг
- МГСценарист
Марк
Гальперин
- ДХСценарист
Джон
Хайлеманн
- ЭСПродюсер
Эми
Сэйерс
- КДПродюсер
Кэрри
Джиллилэнд Глазар
- Продюсер
Гари
Гетцман
- ДОХудожник
Дэниэл
Орланди
- ДДОператор
Джим
Дено
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро