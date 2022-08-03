Игра изменилась
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Игра изменилась

Игра изменилась (фильм, 2012) смотреть онлайн

7.92012, Game Change
Драма, Биография112 мин18+

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О фильме

Рассказ пойдет о перипетиях президентской гонки в США в 2008 году, когда за пост главы страны боролись Барак Обама и Джон МакКейн. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Биография
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра изменилась»