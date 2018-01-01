Wink
Игра изменилась
Актёры и съёмочная группа фильма «Игра изменилась»

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра изменилась»

Режиссёры

Джей Роуч

Джей Роуч

Jay Roach
Режиссёр

Актёры

Джулианна Мур

Джулианна Мур

Julianne Moore
АктрисаSarah Palin
Вуди Харрельсон

Вуди Харрельсон

Woody Harrelson
АктёрSteve Schmidt
Эд Харрис

Эд Харрис

Ed Harris
АктёрJohn McCain
Питер МакНикол

Питер МакНикол

Peter MacNicol
АктёрRick Davis
Джейми Шеридан

Джейми Шеридан

Jamey Sheridan
АктёрMark Salter
Сара Полсон

Сара Полсон

Sarah Paulson
АктрисаNicolle Wallace
Рон Ливингстон

Рон Ливингстон

Ron Livingston
АктёрMark Wallace
Дэвид Бэрри Грэй

Дэвид Бэрри Грэй

David Barry Gray
АктёрTodd Palin
Ларри Салливан

Ларри Салливан

Larry Sullivan
АктёрChris Edwards
Микал Эванс

Микал Эванс

Mikal Evans
АктрисаBexie Nobles

Сценаристы

Дэнни Стронг

Дэнни Стронг

Danny Strong
Сценарист
Марк Гальперин

Марк Гальперин

Mark Halperin
Сценарист
Джон Хайлеманн

Джон Хайлеманн

John Heilemann
Сценарист

Продюсеры

Эми Сэйерс

Эми Сэйерс

Amy Sayres
Продюсер
Кэрри Джиллилэнд Глазар

Кэрри Джиллилэнд Глазар

Carrye Gilliland Glazar
Продюсер
Гари Гетцман

Гари Гетцман

Gary Goetzman
Продюсер

Художники

Дэниэл Орланди

Дэниэл Орланди

Daniel Orlandi
Художник

Операторы

Джим Дено

Джим Дено

Jim Denault
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор