Идеальная западня
Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная западня»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная западня»

Режиссёры

Джордж Рэтлифф

George Ratliff
Режиссёр

Актёры

Эмили Ратаковски

Emily Ratajkowski
АктрисаCassie Ryerson
Аарон Пол

Aaron Paul
АктёрBryan Palmer
Риккардо Скамарчо

Riccardo Scamarcio
АктёрFederico
Кэти Луиз Саундерс

Katy Louise Saunders
АктрисаAlessandra (в титрах: Katy Saunders)
Элис Беллагамба

Alice Bellagamba
АктрисаIsabella
Франческо Аквароли

Francesco Acquaroli
АктёрEduardo
Евгений Крылов

Evgeny Krylov
АктёрRussian Teen #1
Игорь Михайлов

АктёрRussian Teen #2
Сам Мане

Sam Mane
АктёрIndian Man

Продюсеры

Николя Картье

Nicolas Chartier
Продюсер
Тим Уайт

Tim White
Продюсер

Актёры дубляжа

Дмитрий Гаврилов

Актёр дубляжа
Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Олег Лепенец

Актёр дубляжа
Екатерина Буцкая

Актриса дубляжа

Художники

Натали О’Брайэн

Natalie O'Brien
Художница

Монтажёры

Брайан Скофилд

Brian Scofield
Монтажёр

Операторы

Шелли Джонсон

Shelly Johnson
Оператор

Композиторы

Бэр Маккрири

Bear McCreary
Композитор