Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная западня»
Режиссёры
Актёры
АктрисаCassie Ryerson
Эмили РатаковскиEmily Ratajkowski
АктёрBryan Palmer
Аарон ПолAaron Paul
АктёрFederico
Риккардо СкамарчоRiccardo Scamarcio
АктрисаAlessandra (в титрах: Katy Saunders)
Кэти Луиз СаундерсKaty Louise Saunders
АктрисаIsabella
Элис БеллагамбаAlice Bellagamba
АктёрEduardo
Франческо АкваролиFrancesco Acquaroli
АктёрRussian Teen #1
Евгений КрыловEvgeny Krylov
АктёрRussian Teen #2
Игорь Михайлов
АктёрIndian Man