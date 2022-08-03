Идеальная западня (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Триллер, Ужасы93 мин18+
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О фильме
Влюбленные Брайан и Кэсси пытаются наладить отношения после крупной ссоры. С этой целью они едут в Италию и снимают особняк в живописной Тоскане. Однако покой на отдыхе паре только снится – их донимает сосед, который совершенно не стесняется оказывать Кэсси недвусмысленные знаки внимания.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДРРежиссёр
Джордж
Рэтлифф
- ЭРАктриса
Эмили
Ратаковски
- АПАктёр
Аарон
Пол
- Актёр
Риккардо
Скамарчо
- КЛАктриса
Кэти
Луиз Саундерс
- ЭБАктриса
Элис
Беллагамба
- ФААктёр
Франческо
Аквароли
- ЕКАктёр
Евгений
Крылов
- ИМАктёр
Игорь
Михайлов
- СМАктёр
Сам
Мане
- Продюсер
Николя
Картье
- ТУПродюсер
Тим
Уайт
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Гаврилов
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- НОХудожница
Натали
О’Брайэн
- БСМонтажёр
Брайан
Скофилд
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- БМКомпозитор
Бэр
Маккрири