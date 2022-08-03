Влюбленные Брайан и Кэсси пытаются наладить отношения после крупной ссоры. С этой целью они едут в Италию и снимают особняк в живописной Тоскане. Однако покой на отдыхе паре только снится – их донимает сосед, который совершенно не стесняется оказывать Кэсси недвусмысленные знаки внимания.

