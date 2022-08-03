Идеальная западня
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Идеальная западня

Идеальная западня (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.72018, Welcome Home
Триллер, Ужасы93 мин18+

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О фильме

Влюбленные Брайан и Кэсси пытаются наладить отношения после крупной ссоры. С этой целью они едут в Италию и снимают особняк в живописной Тоскане. Однако покой на отдыхе паре только снится – их донимает сосед, который совершенно не стесняется оказывать Кэсси недвусмысленные знаки внимания.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальная западня»