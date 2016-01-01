И грянул шторм
Wink
Фильмы
И грянул шторм
9.22016, FINEST HOURS, THE
Боевики112 мин12+

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И грянул шторм (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И грянул шторм»

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