Актёры и съёмочная группа фильма «HD Франкенвини»

Режиссёры

Тим Бёртон

Tim Burton
Режиссёр

Актёры

Чарли Тахэн

Charlie Tahan
АктёрVictor Frankenstein
Кэтрин О’Хара

Catherine O'Hara
АктрисаMrs. Frankenstein / Weird Girl / Gym Teacher
Мартин Шорт

Martin Short
АктёрMr. Frankenstein / Mr. Burgemeister / Nassor
Мартин Ландау

Martin Landau
АктёрMr. Rzykruski
Аттикус Шаффер

Atticus Shaffer
АктёрEdgar 'E' Gore
Вайнона Райдер

Winona Ryder
АктрисаElsa Van Helsing
Роберт Капрон

Robert Capron
АктёрBob
Джеймс Хироюки Лиао

James Hiroyuki Liao
АктёрToshiaki
Кончата Феррелл

Conchata Ferrell
АктрисаBob's Mom
Том Кенни

Tom Kenny
АктёрNew Holland Towns Folk

Сценаристы

Джон Огаст

John August
Сценарист
Тим Бёртон

Tim Burton
Сценарист
Леонард Риппс

Leonard Ripps
Сценарист

Продюсеры

Тим Бёртон

Tim Burton
Продюсер
Дерек Фрэй

Derek Frey
Продюсер
Дон Хан

Don Hahn
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Ермилов

Актёр дубляжа
Юрий Лазарев

Актёр дубляжа
Станислав Никольский

Актёр дубляжа
Екатерина Гороховская

Актриса дубляжа
Олег Фёдоров

Актёр дубляжа

Художники

Александра Уолкер

Alexandra Walker
Художница

Монтажёры

Марк Соломон

Mark Solomon
Монтажёр

Композиторы

Дэнни Элфман

Danny Elfman
Композитор