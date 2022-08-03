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HD Франкенвини

HD Франкенвини (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Frankenweenie
Мультфильм, Драма18+

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О фильме

Мальнький мальчик Виктор обожает своего пса по имени Спарки. Когда Спарки гибнет в результате несчастного случая, Виктор, не желая мириться с потерей друга, призывает науку на помощь и…возвращает питомца к жизни! Казалось бы, все не так уж плохо, но когда Спарки сбегает от Виктора, все жители городка узнают, что возвращение к жизни домашнего питомца может повлечь за собой неожиданные и даже ужасные последствия!

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Ужасы, Мультфильм, Драма, Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «HD Франкенвини»