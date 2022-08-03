Губка Боб
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Губка Боб

Губка Боб (фильм, 2015) смотреть онлайн

9.02015, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
Мультфильм, Семейный88 мин6+

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О фильме

Всемирный любимчик со дна океана Губка Боб Квадратные Штаны должен спасти свой глубоководный мир, но для этого ему и его друзьям придется выбраться на сушу и оказаться в нашем.

Страна
Южная Корея, США, Австралия
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб»