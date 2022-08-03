Губка Боб (фильм, 2015) смотреть онлайн
9.02015, The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water
Мультфильм, Семейный88 мин6+
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О фильме
Всемирный любимчик со дна океана Губка Боб Квадратные Штаны должен спасти свой глубоководный мир, но для этого ему и его друзьям придется выбраться на сушу и оказаться в нашем.
СтранаЮжная Корея, США, Австралия
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ПТРежиссёр
Пол
Тиббит
- Режиссёр
Майк
Митчелл
- ТКАктёр
Том
Кенни
- Актёр
Билл
Фагербакки
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- Актёр
Клэнси
Браун
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- Актёр
Антонио
Бандерас
- Актёр
Мэтт
Берри
- МДАктриса
Мэри
Джо Кэтлетт
- ЛААктриса
Лори
Алан
- ВУСценарист
Винсент
Уоллер
- ДДСценарист
Дерек
Драймон
- Продюсер
Мэри
Пэрент
- ПТПродюсер
Пол
Тиббит
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- СХПродюсер
Стивен
Хилленбёрг
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хотченков
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- РСХудожник
Роланд
Санчез
- ДЙМонтажёр
Дэвид
Йен Сэлтер
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни