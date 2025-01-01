Губка Боб: В поисках квадратных штанов (фильм, 2025) смотреть онлайн
«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» 2025 года — полнометражная анимационная комедия, которая возвращает любимых героев Бикини Боттом в новом формате. Мультфильм наполнен абсурдным юмором и куражом, а его главные герои — все те же очаровательно хулиганистые затейники, которых мы полюбили в 2000-х.
Губка Боб решает доказать свою храбрость и отправляется в рискованное путешествие по бескрайним просторам океана. Его верные друзья, включая Патрика и Сквидварда, невольно оказываются втянуты в это приключение. Боба и его команду ждет встреча с таинственным Летучим Голландцем, который охраняет морские глубины, и другие любопытные знакомства. Герои исследуют неизведанные уголки подводного мира, попадая в нелепые ситуации. Сюжет разворачивается стремительно, не давая заскучать, а завидный оптимизм Спанч Боба не раз пройдет проверку на прочность.
«Губка Боб: В поисках квадратных штанов» — мультфильм, который сохранил безбашенный стиль оригинального сериала, добавив сюжету масштабности, а новым локациями — сюрреалистичности. Идеальный выбор для тех, кто готов к шторму детской непосредственности и взрослого сарказма.
- ДДРежиссёр
Дерек
Драймон
- КМАктриса
Кара
Мицуко
- Актёр
Брайан
Дойл-Мюррей
- Актёр
Билл
Фагербакки
- МЛАктёр
Мистер
Лоуренс
- РБАктёр
Роджер
Бампасс
- ТКАктёр
Том
Кенни
- КЛАктриса
Кэролин
Лоуренс
- Актёр
Дуглас
Тейт
- Актёр
Марк
Хэмилл
- Актёр
Клэнси
Браун
- ДДСценарист
Дерек
Драймон
- ПБПродюсер
Пэм
Брэйди
- ВУПродюсер
Винсент
Уоллер
- ЛСПродюсер
Лиза
Стюарт
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни